Un violento accidente de tránsito dejó varias personas heridas y dos vehículos con daños materiales de consideración en la carretera Huancayo–Pampas, a la altura de la repartición hacia Mullaca, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

El choque frontal se registró durante la mañana, aproximadamente en el kilómetro 7+820 de la vía, cuando dos automóviles de la marca Toyota que circulaban en sentidos opuestos terminaron impactando entre sí.

Una de las unidades involucradas, de placa B1S-287, era conducida por Leonardo Murillo de la Cruz, quien se desplazaba desde Huancayo con dirección a Pampas.

El segundo vehículo, de matrícula V5M-164, estaba al mando de Jhon García Soriano y transitaba en sentido contrario, desde Pampas hacia la ciudad de Huancayo.

Heridos fueron evacuados a clínica de Huancayo

Producto de la fuerte colisión, ambos automóviles sufrieron importantes daños en sus estructuras, mientras que varios de sus ocupantes resultaron lesionados.

Los heridos fueron trasladados a la Clínica Ortega de Huancayo, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el choque frontal y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.