Los integrantes de la 2ª Sala de Apelaciones de la Corte de Huancavelica confirmaron la sentencia condenatoria de Juan Carlos Choque Obregón, quien fue acusado por la Fiscalía por un caso de intento de violación en agravio de su vecina.

El sujeto, también conocido como “Chaplin”, está prófugo y es buscado por la Policía.

CONFIRMAN CÁRCEL PARA JOVEN PRÓFUGO

La Fiscalía planteó la acusación en base a los hechos ocurridos la madrugada del 02 de agosto del 2019.

Eran más de las 03:00 horas cuando la víctima (28) se encontraba durmiendo en su casa. Es en ese instante que se despierta de forma abrupta y se da cuenta que, una persona de sexo masculino, se encontraba en su encima.

Antes que despertara el sujeto le había bajado el buzo y la ropa interior a la altura de la pierna, por lo que la agraviada, empezó a gritar solicitando auxilio y trató de encender la luz, pero no alcanzaba el interruptor debido a que el investigado se encontraba en su encima.

Es en ello que empieza el forcejeo, y la agraviada, logra prender el foco y llega a reconocer al sentenciado, quien reaccionó rápidamente y jaló el cable del foco para nuevamente quedarse a oscuras; no obstante, tras ser descubierto, el sujeto le propone darle 100 soles con tal que no cuente lo ocurrido. Al no convencerla, el sujeto logra huir con rumbo desconocido.

Sobre este caso, la defensa trataba de alegar la inocencia del acusado, planteando que el estar encima de la agraviada no era prueba suficiente para determinar un intento de violación.

Esto fue evaluado por los jueces del Colegiado de la Corte, quienes sentenciaron al acusado a 11 años y 9 meses de cárcel y al pago de 2 mil soles de reparación civil.

Esto fue apelado por la defensa, pero el resultado fue el mismo, ya que los magistrados de la Sala declararon infundada la apelación y confirmaron la sentencia.

Tres jueces conformaron la Sala: Jaime Contreras, Carlos Samaniego y Marisol Jaramillo.