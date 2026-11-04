La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de S/29 700 transferidos por la Municipalidad Distrital de Acobambilla a la Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio, en Huancavelica, durante el año 2023.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 011-2026-2-0396-AOP, la documentación presentada por el alcalde y los regidores del centro poblado contiene comprobantes emitidos a nombre de terceros, boletas sin identificación del comprador y documentos con información ilegible o sobrescrita.

Estas observaciones, de acuerdo con el organismo de control, dificultan verificar el destino de los recursos públicos y afectan la confiabilidad de los gastos declarados.

Detectan diferencias en los montos rendidos

Durante la revisión del primer trimestre, la Contraloría encontró comprobantes emitidos a nombre de otras entidades, entre ellas la propia Municipalidad Distrital de Acobambilla.

En el segundo trimestre se identificaron boletas a nombre del alcalde del centro poblado, pese a que los gastos debían sustentarse a nombre de la municipalidad beneficiaria de la transferencia.

Las inconsistencias continuaron en el tercer trimestre, cuando se presentaron comprobantes sin identificación de la entidad ejecutora, documentos sobrescritos y boletas con datos ilegibles. Además, se detectó un faltante de S/ 100 que no contaba con sustento documentario.

En el cuarto trimestre también se encontró una diferencia entre el presupuesto asignado y los gastos declarados. Aunque el monto transferido fue de S/ 7425, la rendición ascendió a S/ 7450,90, es decir, S/ 25,90 adicionales.

Pese a estas observaciones, la Municipalidad Distrital de Acobambilla otorgó conformidad a las rendiciones sin advertir oportunamente las inconsistencias.

Advierten falta de controles sobre recursos públicos

El informe también reveló que la municipalidad distrital carece de una disposición interna que establezca mecanismos de control, seguimiento y supervisión de los fondos transferidos a las municipalidades de centros poblados.

Esta deficiencia, según la Contraloría, limita la fiscalización del uso de los recursos y aumenta el riesgo de que se presenten gastos sin una adecuada justificación.

Ante los hallazgos, el organismo recomendó a la Municipalidad Distrital de Acobambilla adoptar las medidas necesarias para corregir las situaciones advertidas y, de corresponder, determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.