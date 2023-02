El coronel Carlos Montoya Jáuregui es el nuevo jefe de la región policial de Huancavelica.

En entrevista con Correo, el jefe policial dio a conocer que encuentra varias carencias, entre ellos la falta de personal, de equipamiento y hasta de unidades de transporte.

“Los escudos, chalecos, deben tener reposición, tienen un tiempo de vida, el Estado hace lo posible para adquirir pertrechos y hacerles llegar a todas las unidades policiales”, afirmó Montoya Jáuregui.

Acotó: “Siempre va a faltar (personal), pero, eso no quiere decir que no debemos de cumplir con nuestra función, eso quiere decir que, si tengo que trabajar al 100 %, trabajaré al 120 %, la cosa es darle solución, no podemos quedarnos en ese interín de que si no tengo personal no trabajo, la prueba es de que los diez días de que estoy acá la labor policial ha aumentado, eso quiere decir que el personal ha entendido el mensaje”.

El alto mando policial también dijo que dio a conocer que, a pesar de las carencias, instó a su personal a que puedan responder de manera adecuada ante estas carencias y dar un buen servicio a la población.