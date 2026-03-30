Una alerta por la presencia de grumos en una lata de leche reconstituida encendió las alarmas en la institución educativa N.° 36121, en el centro poblado de Castillapata, distrito de Yauli, región Huancavelica. El hecho fue reportado, lo que permitió que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) active de inmediato sus protocolos de control y supervisión.

Según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el producto observado no fue consumido por ningún estudiante, por lo que se descartó cualquier afectación directa. Además, se confirmó que no existen casos de intoxicación ni malestar entre los escolares, tras la verificación realizada con los servicios de salud de la zona.

Como medida preventiva, el lote fue inmovilizado y separado para evitar su distribución hasta conocer los resultados de los análisis correspondientes. En paralelo, se realizaron inspecciones tanto en la institución involucrada como en colegios cercanos, sin encontrarse anomalías en otros productos evaluados.

Las autoridades señalaron que ya se tomaron muestras para análisis bromatológicos y físico-químicos, cuyos resultados permitirán determinar la condición del alimento. En tanto, el PAE reforzó las acciones de vigilancia e inspecciones a nivel nacional, reiterando su compromiso con la seguridad alimentaria de los estudiantes.