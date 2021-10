Después de 12 días de investigación y búsqueda, por parte de la Policía y los familiares de Rosalinda Lizana Tovar (14), por fin la joven fue hallada; sin embargo, la adolescente yacía sin vida tendida encima de rocas y piedras, en una zona agreste que conduce al templo del Señor de Oropesa, del distrito de Huancavelica.

Adolescente desaparecida.

El sufrimiento de esta pérdida estaba reflejado en el rostro de los familiares y amigos, quienes aguardaban fuera de la morgue, esperando a que el galeno de Medicina Legal inicie con la necropsia de ley.

Por su parte, la Fiscalía inició con las investigaciones, siendo una de ellas, las declaraciones de un adolescente, quien responde a las iniciales F.D.L.C.G. (15) y que es investigado por el cruel asesinato.

BÚSQUEDA DE ADOLESCENTE DESAPARECIDA

Eran más de las 12:10 horas, del 02 de octubre del 2021, cuando a la dependencia policial de Huancavelica ingresan los familiares de Rosalinda.

Marcha por Rosalinda.

En la comisaría, Hayde Tovar (madre de la adolescente) informa sobre la desaparición de su hija afirmando que, el 30 de setiembre del presente año, pasada las 15:30 horas, la menor salió de su casa sin comunicar donde iba y que no había regresado hasta el momento de la denuncia.

Fue entonces cuando la Policía inició con la búsqueda de la adolescente.

Asimismo, con el paso de los días, los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Huancavelica también se sumaron a la búsqueda y reportaban los trabajos que realizaban los efectivos policiales y los familiares a fin de ubicar a la adolescente.

Coronel Lara.

De igual forma, la familia y amistades de Rosalinda realizaron marchas casi todos los días con la finalidad de lograr un resultado positivo.

HALLAN CADÁVER DE ADOLESCENTE

Fue el 12 de octubre del 2021, pasada las 17:00 horas, cuando efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Huancavelica, se trasladaron hasta la zona agreste antes mencionada, la cual está ubicada en el sector de Quichca Huaycco (a tres kilómetros de la vía que va de Huancavelica al templo del Señor de Oropesa).

Los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la menor. El cadáver estaba en posición de cubito dorsal lateral derecho.

Ante el hecho, los policías procedieron al levantamiento del cadáver por disposición de la Fiscalía y fue trasladado a la morgue.

Padre de Rosalinda.

Asimismo, los integrantes de la DIVINCRI intervinieron al adolescente de 15 años antes mencionado, quien se encuentra retenido en la dependencia policial.

Pasada las 19:00 horas y con la llegada de la lluvia, los familiares se encontraban fuera de la morgue pidiendo justicia por la muerte de Rosalinda.

De las diligencias preliminares, el cuerpo de la adolescente mostraba signos de cortes causados con un objeto punzo cortante y golpes con piedras.

Resguardo policial en la morgue.

El cuerpo muestra que la menor estaba muerta más de cinco días y que se defendió antes de morir”, informó el coronel Eloy Lara, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, y quien dirigía el resguardo policial en la morgue.

INVESTIGAN CASO DE FEMINICIDIO

Eran más de las 09:00 horas del día siguiente cuando la familia realizó una marcha desde el barrio de Santa Ana hasta la Fiscalía de Huancavelica.

Estando en el frontis de la sede fiscal, los padres y tíos de la menor se entrevistaron con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huancavelica, Luis Valdivia.

A la salida de la institución, el señor Amancio manifestó que el menor había confesado que una tercera persona habría participado del asesinato.

“A la familia se ha explicado cuál es el procedimiento de investigación para este caso, porque se trata de un menor de edad. Asimismo, una de las familiares afirma que hay un presunto implicado en este feminicidio, a parte del menor retenido. Se debe precisar que la Fiscalía de Familia está realizando en las declaraciones del menor retenido y de haber un adulto implicado, entonces, será la Fiscalía Penal la que realice la investigación del presunto implicado de acuerdo a ley”, manifestó.

Agregó: “El menor está en calidad de retenido y la fiscal a cargo del caso será quien decida si presenta un requerimiento de prisión preventiva”.

Por otro lado, a eso de las 11:00 horas de ayer, Lizana informó que aún no podían velar a su hija porque no les habían entregado el cuerpo de la menor debido a que no había médico legista para la necropsia de ley.

“Desde el 2017, o 2018, la Unidad de Medicina Legal se convierte en una unidad autónoma y dependen jerárquica y funcionalmente de la Jefatura Nacional de Medicina Legal, por lo que ahora, el contrato de médicos, peritos, ya depende de la jefatura que tiene sede en Lima”, manifestó Valdivia.

Acotó: “La falta de médicos no es de ahora, sino de muchos años atrás, y medicina legal solo cuenta con uno, por lo que en varias ocasiones se solicitó el apoyo de los establecimientos de salud. Para este caso, se está contando con el apoyo del capitán Vargas, quien es de la Sanidad de la Policía de Huancavelica”.

Al cierre de la edición la Familia aún esperaba que la Fiscalía entregue el cuerpo de Rosalinda para que sea velado y posteriormente enterrado en camposanto.