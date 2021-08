El representante de la Asociación Nacional de Adultos Mayores (ANAM Perú) en Huancavelica, Alberto Gonzales Ortega, insta a las autoridades de Huancavelica a recordarlos hoy.

“El actuar de las autoridades (por los ancianos) me decepciona, no están tomando con interés, a pesar de que la ley 30490 les obliga y no están cumpliendo. En algunos municipios ya había un CIAM (Centro Integral para el Adulto Mayor), y los que han entrado lo han desactivado, lo ignoraron”, afirmó Gonzales Ortega.

Acotó: “Celebran el Día de la Papa, celebran el Día de la Alpaca, día del padre y de la madre, si no hubiera los adultos mayores, no habría padre ni madre, estamos al revés en Huancavelica. Hay un olvido del Estado en sus diferentes niveles. Se han olvidado, hay indiferencia”.

Afirmó que, durante esta pandemia, los más perjudicados fueron los adultos mayores, quienes han visto afectada su seguridad alimentaria, problema que aumenta con el abandono de sus familiares.

Afirmó que propone que, en los siguientes comicios electorales municipales, pedirán que los candidatos a alcaldía incluyan en su plan de gobierno propuestas a favor de los adultos mayores.

“Debe ser una política pública como los demás países, el Perú es el único que está atrasado”, añadió.

Pese a sus críticas, felicitó que la vacunación contra el COVID-19 a favor de los adultos mayores se haya realizado con toda normalidad.

“Sí se ha logrado, solo se quedaron algunos que por voluntad propia no quisieron vacunarse. En la zona de Laria, Conayca, Nuevo Occoro sí han cumplido”, respondió.