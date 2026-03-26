El Ministerio Público confirmó la identidad de la joven encontrada sin vida a orillas del río Mantaro, en el anexo de Tapana, distrito de Huando, en Huancavelica. Se trata de Reina Isabel Huaroc Rafaele, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 17 de marzo en la ciudad de Huancayo.

La fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Izcuchaca, Valeria Cárdenas Aristizabal, dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Huancavelica, donde se realizó la necropsia de ley.

La identificación de la víctima fue posible gracias a las prendas que vestía y a la verificación mediante dactiloscopia, comparando sus huellas con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

De acuerdo con el resultado preliminar de la necropsia, la causa de muerte sería asfixia por sumersión. No obstante, el Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

El caso ha generado consternación, mientras las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con celeridad y objetividad en la búsqueda de la verdad.