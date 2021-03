El titular de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, Juan Gómez, fue contundente al informar los riesgos que puede haber en una automedicación, por lo que recomendó a la población ir a los establecimientos de salud para recibir el tratamiento ante un posible contagio del COVID-19.

Asimismo, el galeno alertó que en las calles se estaría vendiendo “ivermectina” y cuestionó la calidad de este producto ambulante . De igual forma respondió a las expresiones del consejero Fernando Clemente sobre los decesos por falta de oxígeno.

AUTOMEDICACIÓN ES UN PELIGRO.

Gómez aseveró que entre el 30% al 40% de los pacientes que llegaron al Hospital Regional de Huancavelica (HRH) son personas que se automedicaron.

“La mayoría de las personas que llegaron en esta segunda ola (de contagio) al hospital fue de forma tardía, y el análisis al que se ha llegado es dar confianza a la población para que asista a sus establecimientos de salud, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención”, afirmó el galeno.

Agregó: “Si un paciente está en la primera fase debe ir al primer nivel de atención, y no tratarse en su casa, ni automedicarse. El 30 y 40% de los pacientes que llegaron al hospital son casos de personas que se automedicaron”.

Gómez informó que en estos momentos el HRH tiene mayor capacidad hospitalaria de más de 50% para la atención.

VENDEN “IVERMECTINA” DE MANERA AMBULANTE

Asimismo, el director pone en alerta a la población sobre la venta de ivermectina en las calles, y recomienda ir a los establecimientos de salud para adquirir este medicamento.

“Hace poco hemos identificado a personas que han estado vendiendo “ivermectina”, pero no estoy seguro de que sea ivermectina. Con el logo de la universidad (UNH), es más, llegan al punto de usar el logo de una prestigiosa institución de aquí, de Huancavelica, para distribuir frascos con un contenido que yo no puedo garantizar; y estas cosas no colaboran con la salud de la población”, dijo Gómez.

RESPONDE A CONSEJERO REGIONAL

. Por otro lado, el médico descartó que haya decesos por falta de oxígeno.

“A raíz de esta manifestación tan apresurada del consejero Clemente, podemos decir que esa información no aterriza en la realidad, no se han muerto 71 pacientes por falta de oxígeno. No voy a negar que como en todo país hemos tenido ciertas deficiencias como la escasez de oxígeno, pero lo hemos solucionado. Tenemos una capacidad hospitalaria de más de 50 camas, e incluso podemos llegar a 62 camas muy bien instaladas, no improvisadas, y abastecidas de oxígeno, por lo que se exhorta a la población ir a los establecimientos de salud”, informó el director.