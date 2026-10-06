La escasez de agua comienza a generar pérdidas entre los productores ganaderos de las comunidades altoandinas de Huancavelica. La falta del recurso afecta principalmente a las familias que crían alpacas y ovinos, mientras las crías se encuentran entre los animales más vulnerables.

En estas zonas, la ganadería constituye una de las principales fuentes de sustento para las familias campesinas. La reducción de las fuentes de agua no solo pone en riesgo a los animales, sino que también amenaza los ingresos y la alimentación de quienes dependen de esta actividad.

Ante esta situación, se reclama la intervención de las autoridades regionales y locales, además de las instituciones vinculadas al sector agrario, recursos hídricos y atención de emergencias, para garantizar el abastecimiento de agua destinado al ganado y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

FERCAMH convoca a reunión de emergencia

Frente al déficit hídrico, la Federación Regional de Comunidades Campesinas de Huancavelica (FERCAMH) convocó a los integrantes de los consejos directivos de sus bases provinciales y distritales a una reunión de urgencia para este miércoles 7 de octubre.

Entre los temas que serán abordados figura la gestión del presupuesto del Programa Presupuestal 068 para atender la emergencia por déficit hídrico. También se discutirán acciones gremiales y la identificación de beneficiarios del proyecto “Dormideros Móviles”.

La reunión está programada para las 8:30 de la mañana en la sede de Vecinos Perú, frente al Complejo Deportivo de Caballo Pampa, en el distrito de Ascensión.

Las comunidades esperan que las autoridades adopten medidas concretas ante la escasez de agua, debido a que la continuidad del problema podría incrementar la pérdida de animales y agravar la situación económica de las familias dedicadas a la crianza de ganado.