Cientos de estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancavelica salieron a las calles a protestar y exigir la pronta construcción de su local de estudios.

Es así que llegaron hasta las puertas del Gobierno Regional de Huancavelica, donde, junto a sus docentes, directivos reclamaban que el GRH cumpla con la elaboración del expediente técnico para la construcción de su nueva infraestructura educativa.

Rubén Escobar Sánchez, director de dicha institución afirmó que la construcción es una necesidad de la primera casa superior de la región Huancavelica, la misma que ahora funciona en una infraestructura precaria.

“Queremos la aprobación de nuestro expediente. El Gobierno Regional se ha comprometido hace dos años con elaborar y aprobar el expediente, sin embargo, ya pasaron dos años y no tenemos nada en absoluto, por eso estamos presentes para reclamar que cumplan con su obligación”, afirmó Escobar Sánchez.

Acotó que la Ley N° 30512, Ley de Educación Superior, detalla que el GRH es la entidad encargada de velar por la construcción y apoyo en el licenciamiento.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron dos años, este problema continúa en la etapa de elaboración del expediente, la cual aún no fue aprobada.

“Hay dificultades con el Ministerio de Cultura, quienes no se ponen de acuerdo con el GRH para aprobar el proyecto. Lo más importante es que necesitamos aprobar el expediente para entrar al proceso de licenciamiento, sin el expediente no lograremos licenciarnos”, dijo el director e instó al GRH a cumplir con el compromiso asumido por el gobernador Maciste Díaz.

Ante esta situación dijo que tuvieron múltiples conversaciones, con la subgerencia de estudios, con el Ministerio de Cultura, pero, no tienen respuestas adecuadas.

“Vamos a aumentar las protestas hasta que aprueben el expediente, no es posible que la primera casa superior de la región Huancavelica no tenga una infraestructura, son 78 años de vida institucional que no hay ambientes para dar una educación de calidad”, afirmó el director.

El gerente regional, Héctor Riveros Carhuapoma, manifestó que dicho expediente lo consideran de prioridad.

Detalló que están a la espera de un pronunciamiento del sector cultura con respecto a la propuesta arquitectónica de edificación y que demoran por que tienen sobrecarga laboral.

“El problema es ese requisito, lo demás ya lo tenemos listo”, afirmó Riveros Carhuapoma.