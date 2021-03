Correo recibió un video en el cual se puede apreciar a un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Huancavelica consumiendo licor dentro de un conocido bar.

VIDEO CONFIRMA BORRACHERA EN BAR

En el video se ve que dentro del bar hay gente, por lo que una persona, que se trataría de un sereno, interviene el local.

Es allí que sale sin mascarilla Fredy Palacios, actual subgerente de residuos sólidos y aguas residuales de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien pregunta: ¿qué pasó?, a lo que el dueño del bar le responde: “dice que hay bastante gente.

Palacios dice no y el que graba le responde, “señor, usted es funcionario de la Municipalidad, hay que retirarse”. Al principio Palacios niega, luego dice que sí se van a retirar y entra a otro ambiente del bar.

Tras una breve conversación, sale una señorita que le pide al sereno por favor les deje continuar y terminar la botella que restaba . Luego el grupo deja los vasos vacíos y proceden a retirarse.





FUNCIONARIO CONFIRMA QUE ESTUVO EN CELEBRACIÓN

Correo buscó la versión del subgerente del municipio y este nos confirmó que sí estuvo en esa reunión, la misma que, según dijo, era el cumpleaños de una compañera de trabajo.

”Estuve en un cumpleaños de una colega” , afirmó Palacios.

Al informarle que desde marzo del año pasado los giros especiales (bares y discotecas) no tienen permiso para funcionar, Palacios dijo que no sabía.

“Yo no libo, estoy bastante delicado de salud, los acompañé en el cumpleaños de mi colega... no estuve solo, eran varios colegas, todos los de la gerencia de gestión ambiental”, afirmó.

Confirmó que eran entre siete y ocho personas de la gerencia, incluyendo al mismo gerente Cirilo Gaspar.

“Claro que sí, con el gerente, estábamos los dos subgerentes”, detalló.





JUSTIFICA Y DICE NO HICIERON NADA MALO

El funcionario afirmó que el video no es actual, que fue grabado en el lapso donde no regía la cuarentena estricta (pese a que no se permiten reuniones desde el 16 de marzo del 2020) y aseveró que se retiró del local entre las 8 y 9 de la noche.