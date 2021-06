El gobernador regional de Huancavelica respondió al secretario general regional de Perú Libre Angel Palomino Enriquez, ante una acusación realizada durante una conferencia de prensa.

Durante su última conferencia de prensa, Palomino Enriquez afirmó lo siguiente:

“Tenemos también al señor gobernador, al señor alcalde, entre otros, quienes, tenemos noticias que hay ayudado al partido de la corrupción, en la región Huancavelica tenemos un 14 % de fujimorismo que no se refleja en las calles, en las plazas. Nuestro rotundo rechazo y enérgico, que tenga la valentía de salir al frente y desmentir lo dicho”.

Consultado por los medios de comunicación sobre en qué se fundamenta para decir estas afirmaciones, el dirigente de Perú Libre respondió al inicio con evasivas , luego afirmó:

“Tenemos testimonios de que los familiares del señor gobernador han ido ofreciendo dádivas y cosas para que la gente vote a favor de Fuerza Popular, no tenemos una prueba contundente, no podemos mostrar algo que no tenemos como evidencia, pero sí, hay testimonios de personas que pueden dar cuenta de esto”.

Consultado sobre el tema, Maciste Díaz Abad mostró su rechazo y afirmó que le mandará una carta notarial para que se rectifique.

“No puede hablar de manera irresponsable, hablar por hablar, me están difamando que familiares del gobernador regional han comprado votos. Eso es totalmente absurdo, falso, no tienen pruebas y solamente por chismes están hablando. Ellos juegan un partido aparte”, dijo Díaz Abad.

Acotó: “El señor que habló debería haber razonado antes de hablar semejante estupidez, yo me he mantenido al margen. La ley no me permite”.

Asimismo, dijo que solo va a responder por su esposa y sus hijos, pero, en este caso, ni uno de ellos se ha metido en esta campaña y que no lo han encontrado comprando votos en ni una de sus campañas electorales.

Díaz Abad afirmó que su movimiento político, Trabajando Para Todos, no mantuvo ni una alianza con partidos políticos en esta última campaña, aunque no descartó acercamientos con Forsyth.