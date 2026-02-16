El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en el centro poblado de Cóndorhuachana, jurisdicción del distrito de Yauli, en la región Huancavelica.

El hallazgo fue reportado a efectivos de la Comisaría PNP Yauli, quienes se trasladaron hasta una zona de difícil acceso para verificar lo ocurrido. En el lugar, constataron la presencia del cuerpo femenino, iniciándose de inmediato las diligencias correspondientes.

La víctima fue reconocida por sus familiares como Belén Roxana Meneses de la Cruz (25). El levantamiento del cadáver se realizó con la participación de agentes de la Divincri PNP Huancavelica, la Oficri PNP Huancavelica y representantes del Ministerio Público, quienes desarrollan las investigaciones para determinar las circunstancias y causas del hecho.