La falta de lluvias y el incremento de las temperaturas generan preocupación entre agricultores y ganaderos de Huancavelica, quienes advierten que la escasez de agua comienza a afectar los cultivos y la crianza de animales en distintas provincias de la región.

Según reportes climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) citados por los productores, las temperaturas alcanzan los 24 °C en la ciudad de Huancavelica y hasta los 33 °C en sectores de Castrovirreyna y Churcampa, condiciones que estarían acelerando la pérdida de humedad de los terrenos agrícolas.

Uno de los productos más afectados sería el maíz. Agricultores de Acobamba, Tayacaja, Churcampa y Castrovirreyna han reportado sembríos con signos de sequedad, situación que podría reducir la producción y ocasionar pérdidas económicas a las familias dedicadas a esta actividad.

Ganaderos reportan manantiales secos

La escasez de agua también preocupa a los criadores de alpacas, ovinos, caprinos y vacunos. En diferentes localidades de las siete provincias de Huancavelica, los pobladores señalan que algunos manantiales y puquiales han dejado de abastecerlos.

Ante esta situación, varias familias ganaderas se ven obligadas a almacenar agua en recipientes y bateas para garantizar el consumo de sus animales. Los productores advierten que la prolongación de estas condiciones podría afectar la alimentación del ganado y comprometer la economía de los hogares que dependen de la actividad pecuaria.

Solicitan obras de almacenamiento de agua

Frente a este panorama, agricultores y ganaderos piden a las autoridades locales y al Gobierno Regional de Huancavelica priorizar proyectos de construcción de represas, reservorios y sistemas de cosecha de agua en las principales zonas productoras.

Según estimaciones mencionadas por los propios productores, más del 70 % de la población regional dependería de las actividades agropecuarias, por lo que consideran urgente implementar medidas para enfrentar los periodos de escasez hídrica.

Los afectados sostienen que contar con infraestructura de almacenamiento permitiría reducir el impacto de la falta de lluvias y proteger tanto las cosechas como la crianza de animales, principales fuentes de sustento de numerosas familias huancavelicanas.