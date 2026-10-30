El Juzgado de Familia de Huancayo ordenó el internamiento por 50 días de un adolescente de 16 años, investigado por presuntamente intentar asesinar a su madre con un cuchillo y causar la muerte de dos gatos en el centro poblado de Ichucucho, distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Mixta de Surcubamba, que había solicitado inicialmente cuatro meses de internamiento por las presuntas infracciones a la ley penal de parricidio en grado de tentativa y actos de crueldad contra animales domésticos, agravados por su muerte.

Durante la audiencia, la fiscal provincial Lisbeth Joana Boza Quinto explicó que los hechos ocurrieron la mañana del 26 de octubre, cuando el adolescente llegó a su vivienda con aparentes signos de ebriedad y comenzó a discutir con su madre por una suma de dinero.

Según la investigación fiscal, el menor tomó un cuchillo de cocina y amenazó a su progenitora, quien logró escapar hacia la vivienda de una vecina para ponerse a salvo. Sin embargo, el adolescente habría salido tras ella y causado destrozos en su intento de alcanzarla.

También habría amenazado a su hermana

Al no conseguir alcanzar a su madre, el adolescente regresó a su domicilio, donde presuntamente mató a sus dos gatos. La Fiscalía también señaló que habría amenazado a su hermana, quien presenta una discapacidad y se encontraba en la vivienda.

Tras el incidente, la madre acudió a la Comisaría de Huachocolpa para denunciar lo ocurrido. Aproximadamente dos horas después, los agentes policiales intervinieron al adolescente en situación de flagrancia.

Con los elementos presentados por el Ministerio Público, el Juzgado de Familia de Huancayo dispuso su internamiento en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación del Ministerio de Justicia.

La medida tendrá una duración de 50 días, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del adolescente en las infracciones que se le atribuyen.