El congresista electo, José Enrique Jeri Oré, en su calidad de vicepresidente del partido Somos Perú, llegó a la ciudad de Huancavelica con la finalidad de trabajar las posibles candidaturas de huancavelicanos con miras a las próximas elecciones regionales y municipales.

TAMBIÉN PUEDES VER: Elefantes blancos, consejero denuncia que cerca de 40 obras no son liquidadas a tiempo por el Gobierno Regional de Huancavelica

Es durante esta visita que informó las acciones realizadas por su bancada y manifestó que los siguientes parlamentarios (que asumirán el 26 de julio del 2021) ya no están para cometer los mismos errores de sus antecesores.

CONGRESISTA ELECTO LLEGA A HUANCAVELICA

Jerí expresó que el Congreso llegó a denigrarse debido al divisionismo y que el país no soportará seguir con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Necesitamos un presidente que ya asuma en el país, no se puede iniciar una gestión de un bicentenario con temas atrasados; y nosotros, desde el Congreso, estamos gestionando entre bancadas con colegas congresistas para generar una estabilidad, para generar una gobernabilidad, y por ello estamos proponiendo constituir un frente desde el Congreso que permita para dar esa estabilidad al gobierno del bicentenario”, manifestó Jeri.

TAMBIÉN PUEDES VER: Encuentran falencias en obras deportivas de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja

Agregó: “Esto no quiere decir “un cheque en blanco”, no, sino que se trata de trabajar juntos, en una agenda común. Lo que queremos evitar es repetir la historia, no se deben cometer los mismos errores, basta de enfrentamiento constante entre el ejecutivo como el legislativo, no más vacancias, no más cierre de Congreso, se tiene que trabajar en armonía”.

El congresista electo, también opinó sobre sus antecesores. “Se ha visto que en algunos casos han preferido más los intereses del partido que los intereses del país, y esto que nos sirva de lección para los nuevos legisladores, porque se debe consensuar entre partidos pensando en el país y no por intereses particulares”.

TAMBIÉN PUEDES VER: Ministra de Vivienda entrega más de 3 mil títulos de propiedad en Huancavelica

José Jeri seguirá hoy en Huancavelica y mañana retornará a Lima para la elaboración de proyectos de ley.