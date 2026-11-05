Un joven de 23 años fue condenado por utilizar herramientas de inteligencia artificial para falsificar comprobantes de transferencias bancarias y realizar compras sin efectuar los pagos correspondientes en un establecimiento comercial de Huancavelica.

Se trata de Ángel Antony Aparco Paitán (23), quien recibió una sentencia de 3 años, 8 meses y 26 días de prisión suspendida por el delito de estafa agravada, tras un proceso judicial que culminó en apenas 48 horas.

El caso se remonta a la noche del 15 de octubre de 2026, cuando el sentenciado acudió a la licorería “La Huantina” y realizó una compra de productos por S/ 111. Para aparentar que había cancelado el monto, mostró un comprobante digital ficticio que simulaba una operación bancaria mediante BCP/Yape.

Según la investigación fiscal, el documento había sido elaborado con herramientas de inteligencia artificial y tecnología digital para hacer creer al comerciante que el dinero había sido transferido.

Fue detenido tras presentar comprobante falso

El personal del establecimiento alertó a las autoridades, debido a que anteriormente se habrían registrado maniobras similares. La intervención permitió que efectivos de la Policía Nacional detuvieran al joven en flagrancia.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, dirigida por el fiscal provincial Jhomny Marcelo Mantilla, reunió las pruebas necesarias para sustentar la acusación, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones y la aceptación de los cargos por parte del investigado.

Mediante un proceso inmediato y terminación anticipada, el juzgado de flagrancia emitió la sentencia condenatoria en un plazo de 48 horas.

Deberá pagar S/ 4500 de reparación civil

Además de la pena suspendida, el Poder Judicial estableció un periodo de prueba de dos años y el pago de 88 días multa, luego de aplicar una reducción sobre los 105 días inicialmente considerados.

También se ordenó el pago de S/ 4500 por concepto de reparación civil a favor de la víctima. De este monto, el sentenciado abonó S/ 3000 durante la diligencia judicial, mientras que los S/ 1500 restantes deberán cancelarse en dos cuotas.

El Ministerio Público destacó que el caso evidencia una modalidad de estafa que utiliza herramientas tecnológicas para generar comprobantes falsos y engañar a los comerciantes, por lo que resulta importante verificar que los pagos se hayan recibido efectivamente antes de entregar los productos.