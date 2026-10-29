Un accidente laboral cobró la vida de Julio César Huayra Ramos, trabajador natural del centro poblado de Ccasccabamba, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, mientras realizaba labores de mantenimiento en una unidad minera de Huachocolpa, región Huancavelica.

Según la información preliminar, el joven se encontraba debajo de un scooptram, maquinaria pesada utilizada en operaciones mineras subterráneas para transportar mineral y desmonte, cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con un documento sobre el incidente, otro trabajador habría encendido el motor desde el arrancador mientras Huayra Ramos permanecía debajo del equipo. En esas circunstancias, la máquina retrocedió inesperadamente y terminó aplastándolo.

Tras lo ocurrido, sus compañeros le brindaron los primeros auxilios en el taller de mantenimiento y posteriormente lo trasladaron al Centro Médico de la Unidad Minera Huachocolpa Uno. Sin embargo, pese a la atención recibida, el trabajador falleció.

Investigan circunstancias del accidente

La empresa minera informó que se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las condiciones en las que se realizaron los trabajos de mantenimiento.

Las diligencias deberán establecer cómo se produjo la activación de la maquinaria mientras el trabajador se encontraba debajo de ella, así como verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes.

La muerte de Huayra Ramos ha causado pesar entre sus familiares y conocidos. Sus restos son velados en Lircay y posteriormente serían trasladados a su natal Ccasccabamba para recibir sepultura. El trabajador deja en la orfandad a un hijo de 13 años.