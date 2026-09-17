Las lluvias intensas registradas el 16 de septiembre generaron diversas afectaciones en la localidad de San Isidro de Acobamba, provincia de Tayacaja, según el Reporte Preliminar N.° 453 del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica.

Entre los puntos afectados se encuentra la institución educativa Ramón Castilla, donde el ingreso de agua provocó inundaciones y filtraciones a través de los techos del plantel.

Las precipitaciones también ocasionaron daños en viviendas construidas con material rústico, por lo que las autoridades realizan la evaluación correspondiente para determinar el nivel de afectación.

Huaico interrumpe vía departamental

Otro de los puntos comprometidos fue la carretera departamental HV-110, donde se registró la caída de un huaico como consecuencia de las intensas lluvias.

El responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito informó que, hasta el momento, no existen daños a la vida o salud de la población.

Ante la emergencia, las autoridades desarrollan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y el empadronamiento de las familias afectadas. Esta información permitirá establecer las necesidades de atención y posteriormente registrar la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

El COER Huancavelica mantiene el monitoreo de la situación y coordina el seguimiento de las acciones adoptadas por las autoridades locales.