Una comerciante y madre de familia, falleció y cinco personas quedaron heridas, en un choque ocurrido en kilómetro 155+700 de la carretera Huancayo–Huancavelica, a la altura del cruce Moya, distrito de Ñahuinpuquio.

El accidente ocurrió a las 14:00 horas, el automóvil de placa BAC-563, conducido por Marcelino Murillo Antonio (64), quien se dirigía de Pampas a Huancayo, colisionó frontalmente con el vehículo de placa BSX-531, que brindaba servicio de colectivo en la ruta Huancayo – Acostambo y era manejado por Roy Alberto Flores (36). Tras el violento impacto falleció Macedonia Quispe Salazar (60), quien viajaba en el vehículo BAC-563 y era esposa del conductor Marcelino Murillo.

Los acongojados familiares mencionaron que la víctima con su pareja se dedicaban al comercio de ropa y zapatillas; ambos retornaban a su casa, luego de la feria de Acostambo.

Policías de carreteras informaron que Macedonia Quispe, aún con vida fue evacuada a la clínica Ortega de Huancayo, donde lamentablemente falleció por las graves fracturas. Su esposo Marcelino, lucha por su vida.

Los otros heridos que estaban abordo del vehículo BSX-531, son: William Orihuela Torres (35), César Pariona Cueca (45), Dante Villalva Pituy (19) y el menor S. C. C., Ellos fueron evacuados al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para su atención.

Efectivos de la UPIAT que investigan las causas del accidente, han retenido al conductor Roy Alberto Flores (36) por el presunto delito de homicidio culposo; también esperan la recuperación del otro chofer Marcelino para recoger su testimonio.

De acuerdo a las primeras pesquisas policiales, el exceso de velocidad sería la causa del choque fatal.