Ocho integrantes de una misma familia resultaron afectados por una intoxicación en el centro poblado de Chuñuñapampa, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica. Los pacientes fueron trasladados a establecimientos de salud y permanecen bajo supervisión médica, mientras se busca determinar qué provocó la emergencia.

Los afectados fueron identificados como Máximo Taipe, Josefina Ortiz, Crisilda T., Raida T., Ana T., Flor, Ismael y Delia. Entre ellos se encuentran tres menores de edad.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, los integrantes de la familia recibieron atención en los hospitales de Acobamba y Huancavelica. Posteriormente, se informó que permanecían hospitalizados en el Hospital Departamental de Huancavelica y que su evolución era seguida por el personalmédico.

Uno de los afectados permanece en UCI

Las gestiones para garantizar la atención de los pacientes se realizaron de manera directa con el personal de salud, debido a las dificultades en el trámite documentario regular.

Según el reporte difundido por quienes acompañan el caso, Máximo Taipe presenta el estado más delicado y fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos vienen practicándole exámenes y procedimientos para establecer un diagnóstico preciso.

Mientras continúa la atención de los ocho pacientes, sus familiares solicitan apoyo solidario para afrontar esta difícil situación, debido a sus limitados recursos económicos.

Las circunstancias en las que se produjo la intoxicación todavía no han sido esclarecidas. Las autoridades competentes deberán determinar su origen y las posibles causas.