Con la excusa de realizarle una revisión médica, un mal policía tocó las partes íntimas de una menor de 12 años, para luego chantajearla para no contarle a su mamá que bebió licor con su amiga. La menor contó lo sucedido a su madre y tras hallar las evidencias, las autoridades dictaron 22 años de prisión para el suboficial Juan Pérez Chate (39) y ordenaron su captura.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Tayacaja, logró que el suboficial Juan Pérez Chate, fuera sentenciado a 22 años de pena de cárcel efectiva como autor del delito de tocamientos en agravio de menor de 12 años a quien tocó sus partes íntimas en su casa del distrito de Pampas-Tayacaja.

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Transitorio Sub-Especializado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, emitieron dicha sentencia, luego que la fiscal Flor Hermoza demostró la comisión del delito por parte del policía iqueño que laboraba en la comisaría de Pampas y quien ahora es buscado.

Según la fiscal, la noche del 2 de mayo del 2024, el sentenciado llegó a la casa de la agraviada, para interrogarla sobre las circunstancias en que su amiga fue encontrada ebria y acabó en el hospital.

El agente insistió en interrogarla a solas, luego con la excusa de realizarle una revisión médica, le tocó sus partes íntimas, para luego chantajear a la menor con no contarle a su madre que bebió licor y le pidió que le lleve una botella de ron a su habitación para beberlo juntos.

La menor sollozando contó del hecho a su madre que decidió confrontar al agente y grabarlo cuando le pedía perdón. Luego lo denunciaron ante la Fiscalía.