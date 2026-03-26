Padres de familia del centro poblado de Castilla Pata, en el distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, denunciaron que varios escolares presentaron malestares tras consumir alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales presuntamente se encontraban en mal estado.

Según relataron, los estudiantes de la Institución Educativa N.° 36121 comenzaron a evidenciar síntomas poco después de ingerir los productos distribuidos en el plantel. Indicaron además que, al abrirlos y servirlos, estos presentaban características inusuales que hicieron sospechar sobre su calidad.

Los padres señalaron que varios estudiantes resultaron afectados, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes para evaluar la situación y determinar responsabilidades.