Desde las primeras horas de este lunes, pobladores del distrito de Yauli bloquearon la carretera Huancavelica–Huancayo como medida de protesta para exigir la culminación de la carretera Huancavelica–Pucapampa, obra que actualmente supera los S/284 millones de inversión.

Nancy Crispín, representante del Frente de Defensa de Yauli, señaló que el Gobierno Regional de Huancavelica tendría previsto entregar la obra el próximo 31 de octubre, pese a que todavía quedaría pendiente el asfaltado de aproximadamente 910 metros lineales.

La dirigente cuestionó que se hayan realizado trabajos de movimiento de tierras en el tramo sin que se concrete el asfaltado definitivo, debido al riesgo que esta situación representaría para los pobladores que transitan por la zona intervenida.

La obra está a cargo del Consorcio China Railway Tunnel Group CO., Ltd. Sucursal del Perú, de acuerdo con el expediente técnico del proyecto.

Protesta se extiende en Huancavelica

El bloqueo de la vía se realiza en el marco del inicio de un paro regional de 48 horas, convocado por diversas organizaciones y gremios, que incluyen demandas relacionadas con la infraestructura vial y otras obras públicas.

En paralelo, cientos de pobladores del distrito de Secclla llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Huancavelica para exigir el mejoramiento de su centro de salud, instituto superior y otras obras que consideran pendientes.

A estas movilizaciones también se sumaron estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), quienes anunciaron una marcha por las calles de la ciudad en respaldo a las demandas planteadas durante la jornada de protesta.