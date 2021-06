Las fuerzas del orden están de luto. El suboficial Fernando Peves Palacios falleció mientras cumplía sus funciones en la carretera Los Libertadores (vía que pertenece a la provincia de Huaytará). Un bus lo atropelló cuando se encontraba verificando un despiste en la vía antes mencionada.

Asimismo, otros dos accidentes de tránsito ocurrieron en la región de Huancavelica.

POLICÍA MUERE ATROPELLADO POR BUS

Habían pasado 20 minutos del 20 de junio del 2021, cuando el suboficial Peves y su colega Ronald Ramos Camero, quienes cuidaban el puesto táctico Betania – Huaytará, fueron alertados que por el kilómetro 168 de la carretera Los Libertadores ocurrió un despiste.

Ante lo informado, los policías se trasladaron al lugar donde observaron que el vehículo de placa N° X8S-967 se encontraba estacionado fuera de la vía. A fin de verificar posibles heridos, Ramos se acerca al vehículo, mientras que Peves se encargaba de dirigir el tránsito.

Fue en minutos que ocurrió la tragedia. Ramos escucha un ruido fuerte y, tras voltear hacia donde estaba el patrullero y su colega, se percata que la camioneta había sido chocada y que su compañero no estaba y que no respondía a su llamado.

El cuerpo sin vida de Peves estaba a unos metros del patrullero. Un bus de placa N° D7P-962, de la empresa Ccory Cruz S.A.C. y que iba de Ica a Huancayo, lo había atropellado. Ante esto, Ramos se dirige a la cabina del conductor del bus, pero estaba vacío.

Horas más tarde, Heber Chocca Tunque, el conductor, fue detenido por personal policial cuando caminaba por la zona de Ccarhuacc.

DOS ACCIDENTES MÁS EN HUANCAVELICA

Asimismo, eran más de las 21:30 horas cuando personal policial de Paucará toma conocimiento que en la vía del centro poblado de Pomaranra había ocurrido un choque.

Llegando al lugar, un mototaxi de placa N° 9080-NA (conducida por Miguel A. E. (27)), y un auto de placa N° C1C-455 (conducido por Luis H. L. C. (28)) habían chocado.

Dentro del auto estaba Teófilo Quispe Apumayta (55) quien fue trasladado al Centro de Salud de Paucará.

De igual forma, pasada las 17:50 horas, policías de Izcuchaca se trasladaron hasta el kilómetro 1.5 de la carretera Alfapata – Empedrado (distrito de Acostambo) debido a que el vehículo de placa N° C6E-731 se había despistado y caído más de 100 metros por una pendiente.

Este accidente tuvo 12 heridos: Maribel Capcha Bautista (49), Yadmira Catamayo Capcha (21), Smith Darwin Catamayo Capcha (25), Richard Álvaro Catamayo (27), Williams Capcha Bautista (39), Dalila Florcita Huamán Ignacio (26), Doris Catamayo Gaspar (38), Yudith Gálvez Capcha (23), y los menores de iniciales A. M. C. C. (11), J. A. C.C. (08), M. D. C. C. (16) y A. S. C. H. (02).

Los tres primeros fueron internados en observación en el Centro de Salud de Izcuchaca por presentar fractura, mientras que los demás tienen hematomas leves.