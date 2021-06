Se protegen de la lluvia debajo de una calamina que está sostenida por cuatro palos, y tratan de vivir el día a día con lo poco que tienen.

Prefecto y alcalde de Acostambo llegan hasta el lugar donde viven el padre y su hija.

Esta es la realidad de un anciano que vive con su hija que tiene múltiples discapacidades. Ambos viven en pobreza y que su caso no hubiera salido a la luz si no hubiera ocurrido el derrumbe que bloqueó más de 400 metros de la carretera Huancavelica - Huancayo (tramo que está en el distrito de Izcuchaca).

PADRE E HIJA NECESITAN AYUDA

Por el kilómetro 88 de la carretera antes mencionada, está el paraje Chulcca que pertenece al distrito de Acostambo. En este lugar viven Juan Gonzales (72) y su hija María Inés Gonzales (52).

“El derrumbe ha permitido que logremos encontrar a esta familia que vive con muchas carencias y necesidades. Lo que incluso causó preocupación es que tanto padre como hija no tengan DNI (Documento Nacional de Identificación) y, como para el Estado estas personas no existen, entonces no pueden tener los beneficios que ofrecen los programas del Estado”, manifestó Manuel Arana, prefecto regional de Huancavelica.

Agregó: “Sobre el DNI ya se está coordinando con el alcalde de Acostambo (Javier Romaní) y el RENIEC para que se pueda tramitar el documento que les permitirá el apoyo del Estado. El lugar donde viven está del derrumbe a dos cuadras en dirección hacia el río y viven en una vivienda precaria. El padre nos comenta que nuestra llegada es una alegre sorpresa ya que días atrás (14 de junio) fue el cumpleaños de su hija”.

Asimismo, el prefecto exhortó a las autoridades regionales, provinciales y distritales a que lleven ayuda a la familia. “Son personas que necesitan del apoyo de todos, por lo que pide a las autoridades llevar ayuda”, dijo Arana.

Las personas o entidades que quieran apoyar a la familia pueden coordinar con el prefecto llamando al número 992094660.