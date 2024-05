Las serias denuncias y escándalos que enfrenta le comienzan a pasar factura. La Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular (AP) decidió expulsar, y por unanimidad, al congresista Darwin Espinoza Vargas de dicha organización política.

En las consideraciones de la respectiva resolución, que concluye el proceso disciplinario que se le abrió al parlamentario, se consigna que este incurrió en “actos de traición” al partido.

Para arribar a esa conclusión se tomaron en cuenta las múltiples notas periodísticas que vinculan a Espinoza Vargas con “Los Niños”, el grupo de legisladores que protegió con sus votos la gestión del golpista expresidente Pedro Castillo a cambio de direccionamientos de obras y la designación de funcionarios.

El expediente también incluye el reciente escándalo del uso de recursos públicos y de funcionarios -del Congreso- para la creación del Movimiento Regional Adelante Áncash y la denuncia sobre cobro de cupos a ciudadanos para su designación en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De acuerdo con el documento, en su defensa frente al proceso disciplinario Darwin Espinoza alegó que las imputaciones en su contra “no son claras ni precisas” y que no se adjuntaron elementos probatorios.

NO LE ENTRAN BALAS

Sobre el tema, Espinoza aseguró que no le sorprendió la decisión y agregó que esta no será un impedimento para continuar como integrante del grupo parlamentario de Acción Popular.

“Deberían leer el reglamento de la bancada, porque siendo yo expulsado o renunciante al partido podría seguir siendo parte de la bancada; eso no es obstáculo para dejar de ser miembro de la bancada de Acción Popular”, enfatizó.

El congresista sostuvo, además, que Juan Abad, secretario general del partido de la lampa, le pidió dinero a los legisladores acciopopulistas para la celebración de su juramentación.

“Tengo los voucher de ese depósito. Su sobrina trabaja en un despacho de un congresista investigado por el Ministerio Público, pero no por el partido”, afirmó.

En esa línea, Espinoza remarcó que solamente a él lo han sancionado, cuando hay varios acciopopulistas bajo pesquisa.

“En realidad, esa resolución no me sorprende ni me preocupa. En una año, año y medio, han emitido alrededor de siete resoluciones de expulsión, no solo contra mí, sino contra mis colegas. Así que, una más yo creo que es parte de este circo mediático en el cual están involucrados dirigentes del partido”, dijo en Canal N.