Ante la posible tercera ola y llegada de la variante brasileña del COVID-19 a la región de Huancavelica, el titular de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), Juan Gómez Límaco, exhortó a la población a no bajar la guardia.

Población huancavelicana en un día durante el estado de emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19.

Gómez refirió que actualmente la región está involucrada en el segundo pico de la segunda ola del coronavirus, y no hay disminución de casos como ocurrió en la primera ola, por ello, es importante que la población continúe con las medidas preventivas para evitar contagiarse.

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA

Según los registros que maneja el Ministerio de Salud (MINSA), la variante brasileña ya se encuentra en el Perú, y la región de Huánuco es una de las más afectadas, y por la cercanía que tiene con Junín, y ésta última con Huancavelica, existe la posibilidad de que dicha cepa llegue a territorio huancavelicano.

“ Huánuco tiene una ruta comercial con Junín. Y Huancavelica cuenta conexión comercial con Huancayo y la zona central, y así vienen los comerciantes, con el cual puede iniciar la transmisión de la enfermedad ”, indicó el titular de la DIRESA.

Ante esta posibilidad, el galeno manifestó que las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social y, sobre todo, no exponerse asistiendo a reuniones, continúan vigentes.

“ Seguimos en estado de emergencia, los niños y ancianos no deben salir, pero lo hacen. Solo una persona debe salir a hacer las compras y los establecimientos deben cumplir con un mínimo aforo. Las personas no deben acudir a jugar fulbito, ni asistir a fiestas costumbristas, porque no están permitidas. Depende de todos superar esta pandemia ”, precisó la autoridad en salud.

A esta exhortación se sumaron varios consejeros. “La población debe sumarse y colaborar respetando las medidas de bioseguridad. Hay que recordar que en casa tenemos a nuestros hijos, hermanos, padres y adultos mayores, quienes pueden salir perjudicados sino cumplimos las medidas de seguridad sanitaria que dispone el Estado”, expresó Fredy Vidalón, consejero regional de Angaraes.

“ Desde el año pasado, un sector de la población, de forma irresponsables participa de actividades que aglomeran personas, pero, ante la presencia de una nueva cepa es necesario pensar en la salud de uno mismo y la de los demás. Pido a la población actuar con responsabilidad, principalmente a aquel sector que se arriesga a contagiarse asistiendo a fiestas o reuniones ”, afirmó Fernando Clemente, vicepresidente del Consejo Regional de Huancavelica.

A esto también se sumaron los consejeros regionales de otras provincias de Huancavelica.

Cabe informar que la cepa brasileña es más contagiosa, cuya enfermedad tiene una evolución más rápida, por ello es importante que las personas tengan más cuidado para evitar la transmisión del coronavirus.

En la ciudad capital de la Tierra del Mercurio, las personas transitan en grandes cantidades, pero al menos usan las mascarillas.