La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, respondió sobre los principales problemas que encontró durante su visita.

¿Cuál es el principal problema que encontró durante su visita?

Uno es la falta de infraestructura necesaria para prestar servicios en los lugares más alejados. Lo otro es la necesidad de fortalecer la capacitación y dar los implementos necesarios a los jueces de paz y a pesar de tener dos juzgados de violencia, que actúan de manera muy eficiente, advertimos que la Policía tiene escaso personal para atender. También tenemos la debilidad ante la falta de vehículos para hacer las constataciones pertinentes por parte de la PNP, a pesar de su buena voluntad. Este año solo han atendido mil casos y tienen que dar las medidas de protección, eso es de verdad bastante preocupante y hay que hacer acciones concretas para mejorar el servicio de justicia. De nada vale que el Poder Judicial dicte medidas de protección, si eso no se materializa con el servicio policial efectivo.

El prefecto recordó un problema existente con dicha institución por un predio.

Eso siempre sucede, esto tiene lugar porque cedió al Poder Judicial un local con el compromiso de que nuestra institución haga una construcción lógicamente ellos después de tantos años solicitan la reversión, pero, eso no depende del PJ, eso depende del presupuesto, si a nosotros no nos dan el presupuesto para la construcción, no podemos hacer absolutamente nada.

Otro problema es la falta de jueces titulares

Evaluamos ello y ni siquiera es responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ellos nos piden insistentemente el número de plazas que se requiere para convocar, tenemos un significativo número de jueces provicionales y supernumerarios, sin embargo, para ello se necesita un código que debe dar el Ministerio de Economía y no nos daba. Tiene que haber un presupuesto para esa plaza. La JNJ coordina con Economía y en la última sesión nos dijeron que nos iban a programar reuniones para solucionar este impasse.

¿Qué nos dice sobre el tema de las solicitudes de elecciones abiertas para elegir al presidente del Poder Judicial?

Las elecciones son cada dos años y se eligen por el voto mayoritario de los jueces supremos. A la fecha, es verdad, hay varias plazas que no han sido convocadas y cuando se convoquen habrá el mayor número de jueces supremos, porque según ley solo puede haber 20 jueces supremos, usted se referirá a que no hay autoridad nacional de control.

Ese es otro tema

Ese es otro tema, que no depende de nosotros, la ODECMA y OCMA ya deben de salir del escenario del PJ para que sea un organismo autónomo, sea un mecanismo de control para jueces y juezas del Perú, sin embargo, en el último concurso que hizo la JNJ hubo pocos postulantes quienes pasaron el concurso y no tenían las condiciones, había otros perfiles, otras capacidades, por eso el concurso se declaró desierto. Tendrán que volver a contratar.