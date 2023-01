Cientos de productores alpaqueros sostuvieron una reunión con la vicegobernadora regional, Saturnina Quispe, consejeros regionales y nuevos funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica.

A la cita, en la cual evaluaron el problema ocurrido por la sequía que les afectó los últimos meses del 2022, también asistieron funcionarios de dependencias vinculadas con este tema, entre ellos, Jorge Guardamino Yucra, jefe zonal de Agrorural, quien detalló que construirán 300 cobertizos durante este año.

“Están programando también kits veterinarios y un trabajo con pastos naturales, seguramente nos asignarán el presupuesto para este año y atender a los productores”, afirmó Guardamino Yucra.

TIEMPO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PODRÍA VENCER

Tras la cita, el presidente de la Federación Regional de Camélidos Sudamericanos, César Villa Riveros, afirmó que esperaban la presencia del mismo gobernador regional, Leoncio Huayllani, a fin de que pueda tomar decisiones de manera inmediata.

“La reunión de hoy ha sido satisfactoria, por un lado, pero, por otro hay cosas que falta aclarar por parte del Gobierno Regional, en temas de la declaratoria de emergencia por el decreto supremo 045 – 2022 PCM, no tenemos algo más claro, no está el que toma las decisiones del Ejecutivo regional, con la vicegobernadora no se puede tomar decisiones y el panorama que no tiene claro”, afirmó Villa Riveros.

Acotó: “Habíamos quedado en una reunión anticipada, el gobernador debió estar presente, nuestra gente productora necesita, han venido desde muy lejos, desde Huaytará, Santiago de Chocorvos, Santo Domingo de Capillas, San Francisco de Sangayaico, Carhuapata, mucha gente ha venido y su ausencia no da un dialogo articulado”

Villa Riveros explicó que tienen un decreto de declaratoria de emergencia por 60 días, de los cuales ya pasaron 33 sin que la gestión anterior o la actual puedan accionar, por lo que temen que este presupuesto pueda perderse.

En la cita se conformó una reunión técnica permanente sectorial a fin de que se siga discutiendo estos temas y sentarse con el ejecutivo a fin de sostener acuerdos y dar un informe a los productores el próximo 3 de febrero.

Dicha comisión debe ser reconocida por el Ejecutivo en cinco días con una resolución