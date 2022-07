Rodney Asto Palacios, titular de la Dirección Regional Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, manifestó que buscan mejorar la Política Nacional de Cultura.

¿Qué busca la política Nacional de Cultura (PNC)?

Es un instrumento de gestión macro, tiene 6 objetivos 5 ejes que nos plantea, nos da la tarea para que como región concreticemos las actividades en un Plan Regional de Cultura, la intención de conformar un comité de gobernanza intercultural es que se formule el instrumento de gestión regional que establezca todas las necesidades, alternativas y comprometiendo presupuestos de gobiernos regionales y municipales para que según su ordenanza atiendan las necesidades de la región.

¿Cuáles son las principales carencias del sector cultura en Huancavelica?

Tenemos muchas dificultades, los hermanos artistas y artesanos nos dicen que no les apoyamos, piensan que nosotros al ser ministerio podemos hacerlo; lamentablemente, por el marco legal que nos rige somos ente rector, mas no ejecutor, con presupuesto designado para estas actividades. Entre los principales problemas que tenemos es la no revalorización de las industrias culturales, de los hermanos artesanos que nos hicieron saber que no tienen respaldo; Yauli es la cuna de la artesanía textil, ellos piden cosas tan mínimas que los gobiernos no quieren atender, por ejemplo, madera para hacer sus telares, pero no son atendidos.

¿Qué se puede hacer para solucionar este problema?

Muchas autoridades desconocen sus funciones, al tener una sola gerencia de deportes, cultura y educación, con realizar dos o tres actividades deportivas creen que ya cumplieron su función, veamos que cultura tiene un bagaje más amplio, acciones y aristas por dónde más actuar. Somos conscientes que presupuestal y técnicamente somos uno de los ministerios más relegados y pedimos a través de nuestros congresistas que se reconforme y reorganice el rol del Ministerio de Cultura que tiene muchas limitaciones a través de su creación y seamos un ente ejecutor y no solo rector.