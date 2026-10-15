Siete distritos de Huancavelica reportaron incendios forestales en una misma jornada, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Entre las jurisdicciones afectadas figuran Anchonga, Pampas, Caja Espíritu, Santo Domingo de Capillas, Huaribamba, Salcabamba y Tintaypuncu, donde la emergencia mantiene en alerta a los pobladores.

La situación más preocupante se registra en Tintaypuncu, distrito ubicado en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde el incendio comenzó el lunes 12 de octubre y continuó avanzando durante el martes.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el fuego se inició alrededor de las 2:00 p. m. en el sector de Aychahuarcuna. Los pobladores se organizaron para combatir las llamas hasta aproximadamente las 9:00 p. m.; sin embargo, algunos focos se reactivaron al día siguiente y el incendio se extendió, favorecido por los fuertes vientos.

Hasta el último reporte, las llamas habían afectado al menos 20 hectáreas de vegetación y alcanzado el sector de Sillapata. Los residentes expresaron su temor de que el fuego llegue a las viviendas, pues señalaron que se encontraba a unos 200 metros de la zona habitada. También reportaron daños en plantaciones de palta y café, además del riesgo para los animales.

Solicitan apoyo para combatir el fuego

Ante las dificultades para controlar la emergencia, la Municipalidad Distrital de Tintaypuncu solicitó apoyo a la Municipalidad Provincial de Tayacaja, al Gobierno Regional de Huancavelica, al Ejército y a los bomberos. Entre los recursos requeridos mencionaron helicópteros y otros medios que permitan enfrentar las llamas en las zonas de difícil acceso.

Como parte de la respuesta, un equipo de diez bomberos de Huancavelica se desplazó hasta el lugar para sumarse a las labores de control.

La emergencia se suma a los 37 incendios forestales reportados en toda la región entre julio y septiembre, según el COER. Las autoridades y los pobladores buscan evitar que las llamas continúen propagándose y ocasionen mayores pérdidas.