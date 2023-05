En toda la región Huancavelica, una sola empresa es la que cumple con dar la retribución económica (MERESE) que buscar la reforestación de las cabezas de cuenca donde se produce el agua de consumo humano.

Así lo dio a conocer el jefe regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), Manuel Morales Miranda, quien explicó las ventajas de este sistema, el MERESE, busca que las empresas que usufructúan con el líquido elemento, realicen labores de conservación en las zonas para mantener el agua.TAMBIÉN PUEDES VER:

“Tenemos varias cuencas, la cuenca de Pucapampa, la cuenca de Millpo, el 2022 desarrollamos un sistema de monitoreo hidrológico, elaboramos nuestro plan de intervención y la plataforma de buena gobernanza, integrada por varias instituciones”, afirmó Morales Miranda.

Explicó que esta norma está diseñada para que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) puedan recolectar dinero a fin de reforestar las cuencas de las que se abastecen, en Huancavelica es EMAPA la única que cumple el requisito.

Estima que los usuarios de Huancavelica pagan en su tarifario un promedio de 0.93 soles a fin de que se realicen acciones de conservación en las microcuencas de Pucapampa y Callqui Chico, lugares de donde se abastece, sin embargo, lo recolectado no es suficiente.

“(El presupuesto) no es suficiente, en estos cuatro últimos años se pretendía recolectar 648 mil soles, pero, no se recolectó el fondo, debido a que por la pandemia la empresa recolectó hasta febrero o marzo del 2021, luego de eso no lo hizo y recién lo volverá a hacer; por eso se logrará obtener solo el 40 % a 45 %”, manifestó el jefe de SUNASS en Huancavelica.

Acotó: “Si la empresa no ha recibido los ingresos y muchos comercios no atendieron, no se alcanzó para cubrir el dinero que se tenía proyectado. Aun así están realizando trabajos en esta zonas”.

Asimismo, dijo que esta situación se puede hacer en cualquier proyecto de inversión pública, e instó a cada institución pública a que puedan realizar estas acciones, a fin de que puedan realizar estas acciones.