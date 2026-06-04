La provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica, se consolida como uno de los principales centros de producción quesera del país gracias a su capacidad para elaborar hasta 130 variedades de queso, según informaron autoridades locales.

Esta diversidad será exhibida durante el concurso nacional de quesos que se desarrollará el próximo 11 de junio en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT), ubicada en el distrito de Ahuaycha.

Una de las mayores diversidades queseras del país

Sandro Huarcaya, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, destacó que la región central posee condiciones favorables para la elaboración de una amplia gama de productos lácteos.

La producción incluye distintas variedades de quesos frescos, madurados y artesanales, lo que ha permitido posicionar a la provincia como una de las zonas con mayor potencial dentro de la industria láctea nacional.

“Se puede producir hasta 130 variedades de queso, convirtiéndonos en una de las potencias lácteas del país”, señaló el funcionario.

Más de 200 productores participarán en concurso nacional

Con el objetivo de impulsar la competitividad y promover la calidad de los productos lácteos peruanos, más de 200 productores confirmaron su participación en el certamen.

Durante la evaluación se analizarán aspectos relacionados con la calidad, fermentación, manipulación, refrigeración y posibilidades de acceso a mercados internacionales.

El evento también busca generar oportunidades comerciales y fortalecer la cadena productiva de los lácteos en distintas regiones del país.

Acraquia lidera la producción de leche en el valle de Oropeza

El alcalde del distrito de Acraquia, Rigoberto Inga, destacó que alrededor del 90% de la población local se dedica a la producción de leche y derivados como quesos, yogures y manjar blanco.

Según explicó, solo este distrito produce diariamente cerca de 10 mil litros de leche de los 18 mil litros que se generan en todo el valle de Oropeza.

Asimismo, precisó que los productores locales elaboran más de diez variedades de queso que se comercializan principalmente en Lima y Huancayo.

Buscan abrir nuevos mercados

Las autoridades consideran que la calidad alcanzada por los productores de Tayacaja puede abrir nuevas oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

El concurso permitirá visibilizar el trabajo de los productores y posicionar a la provincia como un referente de la producción láctea y quesera del Perú.