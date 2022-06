Cansados de esperar durante cuatro días la respuesta de las autoridades de Huancavelica, pobladores de la provincia de Tayacaja llegaron hasta Huancavelica a fin de exigir que les den una solución pronta a sus demandas.

Como informáramos en la edición anterior de Correo Huancavelica, representantes de varios distritos de la zona nor-oriente de Tayacaja llegaron hasta las puertas del Gobierno Regional de Huancavelica a fin de exigir que se dé un buen mantenimiento a la carretera que une a Llulluchaccasa, que es la frontera de Junín y Huancavelica, con el centro poblado de Huari, que es la entrada a la referida zona de emergencia.

Hilda Ramón Llulluy, alcaldesa del centro poblado San Isidro de Acobamba, dijo que solo exigen su reclamo.

“No están cumpliendo con el asfaltado de 15 kilómetros, queremos que nos solucionen ese tramo, ¿en qué acabamos?, por lo menos queremos un avance, que lo solucionen, queremos la presencia de nuestro gobernador, que dé cara para solucionar”; afirmó Ramón Llulluy.

La alcaldesa manifestó que la carretera se encuentra en un estado muy crítico y vergonzoso.

Dijo que en febrero vino una comisión de la comunidad Los Libertadores Huari y se firmó un acta para que haya una solución, sin embargo, no hay solución.

“Tenemos el acta, que él ha hecho su compromiso y no lo está cumpliendo, por todo eso es una burla, él (el gobernador Maciste Díaz Abad) como paisano, que es del lugar no tiene compasión con nosotros, somos ocho distritos presentes. Si no nos solucionan seguiremos con la huelga”, afirmó la alcaldesa del centro poblado.

Llegaron desde temprano a las puertas del Gobierno Regional de Huancavelica, donde sostuvieron una reunión con funcionarios de la entidad gubernamental.