Trabajadores del Hospital Zacarías Correa Valdivia realizaron una medida de protesta en la que exigían el nombramiento de personal obrero.

Es así que llegaron hasta la puerta del Gobierno Regional de Huancavelica, donde su secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental de Huancavelica, Julia Eulalia Fernandez Curipaco, informó sobre el pliego de reclamos que sostienen.

“Primero, el cambio de nuestro CAP (cuadro de asignación de personal), el 2013 sale una ley de nombramiento para personal, auxiliares y técnicos de salud, pero, no mencionan a nuestros compañeros que trabajan en nutrición, limpieza, lavandería, mantenimiento, conducción, vigilancia, ahora, en planta de oxígeno; ahora, por esta pandemia, todos los sindicatos están luchando para nombrar a su personal, y es probable que ellos no sean considerados”, afirmó Fernandez Curipaco.

Acotó: “Eso pasará porque nuestros documentos de gestión no están actualizados, en el CAP figuran como artesanos, por eso no serán nombrados; también el MOF no está actualizado, también es un requisito indispensable por si saliera esa ley para nombramiento, están vulnerados por el D.L 1057 CAS.

Afirmó que sería personal de Recursos Humanos los que deberían dar una solución a este problema, sin embargo, pese a reuniones sostenidas y actas firmadas, no hay solución a su solicitud.

De la misma manera, la dirigente manifestó que no descartan iniciar un paro de 48 horas.

“Este paro sería procedente, tenemos documentación que es procedente, hemos realizado documentación tras documentación, hemos pedido que se hagan estas actualizaciones y no hemos tenido respuesta, vamos a dar a conocer esta omisión al Ministerio de Trabajo, luego, vendrán las medidas radicales”, dijo la dirigente.

Dijo que antes de la pandemia eran 180 personas en este rubro laboral, pero, ahora, ya sumarían 250.También dijo que les deben dinero por temas del COVID-19, bonificación del 2020, marzo 2021, horas complementarias y otros.