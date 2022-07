Personal que trabaja en la modalidad CAS-COVID realizó un plantón en la puerta de la Dirección Regional de Salud exigiendo que se cumpla la disposición que les permite seguir trabajando durante el mes de julio.

Carla Díaz, quien trabaja en el centro de salud de Santa Ana, afirmó que la protesta era porque fueron retiradas del marcador.

“La protesta es porque mis compañeras del Hospital de Huancavelica fueron retiradas del marcador, se había aproado para que laboren 30 días más, hoy día, primero de julio estamos sin trabajo, nuestros compañeros, CAS-COVID somos todos, estamos unidos en la lucha”, afirmó Carla Díaz.

Acotó: “No estar en el marcador significa que ya estamos fuera, que ya no estamos incluidos en el rol, no hay rol para el personal CAS-COVID, ha llegado una circular desde el 23 de junio, y es raro que recursos humanos de la DIRESA nos diga que no sabían, se hacen a los desentendidos y es una lástima, dejan a familias sin trabajo”.

Mostró su malestar porque esto les afecta económica y moralmente.

“En primera y segunda ola hemos dado nuestra vida, allí nos llamaban héroes, ahora, realmente, somos nada, juegan con nuestro trabajo, no es así para que nos desestabilicen. Sacan un documento para firmar, es un atropello que hacen al personal de salud del Hospital y de la Red de Salud”.

Detalló que hay problemasporque y que varios trabajadores se encuentran impagos debido a que desde las redes de salud no los inscribieron en el AIRHSP.

El director del Hospital Zacarías Correa Valdivia, Javier Correa, afirmó que existe la necesidad de hacer un ordenamiento a todo el personal.

“Eso se ha resuelto, se ha quedado en sincerar las plazas que existen”, afirmó Correa.

Dijo que se está reprogramando el rol de los trabajadores.