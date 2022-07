Más de 46 trabajadores de la Red de Salud de Huancavelica siguen sin trabajo, debido a que en su momento no fueron incluidos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Así lo dio a conocer el médico Julio Melchor Acevedo, quien afirmó que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades del sector en la región, no hay una solución concreta.

“La mayoría de esas plazas son de centros de salud alejados, esos puestos están sin personal, sin recursos, ese es el problema. Son personal que está dedicado a la vacunación, lo peor es que están aumentando los casos COVID-19 a nivel nacional y no tenemos personal”, dijo Melchor Acevedo.

Se debe recordar que a inicios de mayo informamos de esta situación, en dicha entrevista, el entrante director de la Red de Salud de Huancavelica, Edgar Curo, responsabilizó a la gestión saliente y se comprometió a solucionar el problema asignando plazas que tenían libres y priorizando al personal afectado, pero, el médico y dirigente Julio Melchor afirmó que no hubo tal solución.

“El problema es, si asumo la dirección hago un corte administrativo, pudo haber abierto un proceso administrativo disciplinario, pero, están acostumbrados, a no hacerlo, desde el MEF pidieron los requisitos, pero no hay intención de querer sancionar o llamar la atención, es como si no hubiese pasado nada”, afirmó Melchor Acevedo.

Acotó: “Y esa falta de sensibilidad perjudica a 46 trabajadores, que están en el aire, sin poder trabajar, esperando respuesta, de parte de la DIRESA hay voluntad que se necesita 231 mil soles”.

Llamamos a Edgar Curo quien dijo brevemente que se encontraba en una reunión, ahora dijo que el error fue del MEF a nivel central.

“(Los trabajadores) Tienen que esperar, tenemos una circular que llegó el 30 de junio, que dice que los que no están en el AIRHSP no pueden trabajar, si no, yo tendría problemas legales”, afirmó el director de la Red de Salud.