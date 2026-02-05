Pagos millonarios sacuden finanzas de la Municipalidad Distrital El Tambo

Un accidente de tránsito en el sector de Ramapata, Carpapata–Colcabamba, dejó como saldo un joven fallecido y otro gravemente herido.

La víctima mortal fue Natan Rojas Contreras (20 años), mientras que Daniel Huamán (20 años) resultó con lesiones graves y fue trasladado de emergencia al Hospital de Pampas Tayacaja. Ambos jóvenes son naturales del centro poblado de Jabonillo.

El choque entre dos motocicletas lineales ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.