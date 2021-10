El distrito de Salcabamba está de luto debido al lamentable deceso de dos adultos mayores y un menor de edad, quienes fueron impactados por un rayo cuando se encontraban labrando en la chacra. Ayer fue el entierro en camposanto entre el llanto de la familia y amistades.

El hecho ocurrió en la localidad de Lambraspata y siendo que este lugar es una zona donde con frecuencia caen descargas eléctricas durante las lluvias, el coordinador del programa 068: Agencias y desastres de la Red de Salud de Tayacaja, Erick Sánchez, exhorta a la población no estar en campo abierto hasta que termine la lluvia.

LLUVIAS Y RAYOS SON UN PELIGRO PARA LA POBLACIÓN

El 15 de octubre del presente año, pasada las 16:30 horas, ocurrió el trágico hecho.

Adela Ramos Moreno (63), Viviano Díaz Gonzales (63) y la menor, quien en vida respondía a las iniciales A.C.P.D. (06), fueron alcanzados por un rayo.

Tanto la adulta mayor como la niña fallecieron en el lugar mientras que Díaz murió cuando era referido al hospital de Pampas.

“Los familiares se preocuparon debido a que las tres personas no volvían de la chacra, y cuando llegaron al lugar se percataron que las tres personas habían sido alcanzadas por un rayo”, manifestó Sánchez.

Agregó: “Dos personas habían fallecido y una estaba herida de gravedad. Fue el varón quien estaba herido y fue llevado al centro de salud de Salcabamba para ser atendido, pero por la gravedad de las heridas y quemaduras fue referido al hospital de Pampas. Fue en el trayecto donde falleció el señor”.

Explicó que en la zona de Lambraspata y otros anexos suelen caer rayos. “Si caen, pero no con la misma intensidad del viernes (15 de octubre del 2021). Se pide a la población no salir de casa, y si está en campo abierto, resguardarse en las viviendas y no salir hasta que acabe la lluvia y la tormenta de rayos. Tampoco usar celular durante la lluvia”, dijo Sánchez.

Ayer, los familiares velaron y enterraron a sus seres queridos.