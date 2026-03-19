En una acción de control ejecutada en Huancavelica, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó 9950 kilogramos de explosivos y materiales relacionados, que se encontraban vencidos y en estado de abandono dentro de polvorines de una empresa minera, ubicada en el distrito San Pedro de Coris en Churcampa.

En ese sentido, el superintendente nacional de la Sucamec, general PNP (r) Rafael Ríos Zavala, enfatizó la gravedad del hallazgo y la firmeza de las acciones de control que viene desplegando la institución a nivel nacional.

“No vamos a permitir que materiales explosivos, menos aún en condición de vencidos y abandonados, queden expuestos y puedan ser desviados para fines ilícitos que afectan directamente la seguridad ciudadana”, sostuvo.

Por su parte, el ejecutivo de la Jefatura Zonal Junín, Carlos Morán Salem, informó que entre lo incautado se encontró 9250 kilogramos de ANFO (Ammonium Nitrate - Fuel Oil o material explosivo industrial), 25 kilogramos de emulsión encartuchada, más de 13 630 detonadores no eléctricos, 750 detonadores ensamblados, 6750 metros de cordón detonante y 1350 metros de cordón de ignición.

“Estos materiales pudieron haber sido sustraídos o desviados hacia acciones ilegales, como la minería ilegal o redes vinculadas a la extorsión. Esta intervención ha sido clave para evitar que caigan en manos de organizaciones criminales”, precisó Morán Salem.