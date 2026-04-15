Fuertes lluvias registradas la mañana del 15 de abril causaron daños en la Institución Educativa Inicial N.° 123, ubicada en la localidad de Huayllay Grande, provincia de Angaraes, en la región Huancavelica.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las precipitaciones provocaron filtraciones de agua y el deterioro de los pisos de madera, los cuales resultaron afectados por la humedad acumulada.

Pese al impacto en la infraestructura, las autoridades informaron que no se reportaron daños a la vida ni afectaciones a la salud de la población.

Personal de Gestión del Riesgo de Desastres realiza la evaluación correspondiente y coordina con el sector Educación las acciones necesarias para atender la emergencia.