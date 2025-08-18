El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el transporte terrestre en la ruta comprendida entre los distritos de Concepción y Santa Rosa de Ocopa, en el departamento de Junín. La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 559-2025-MTC/01.02, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La disposición alcanza al servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-24ª, correspondiente a la Red Vial Nacional no concesionada, específicamente en el tramo Emp. PE-3S (Concepción) - Santa Rosa de Ocopa, hasta el kilómetro 7+000.

El MTC informó que la decisión responde a las “condiciones de grave deterioro de la infraestructura vial”, situación confirmada por Provías Nacional, que calificó este tramo como “en estado pésimo”.

Entre los daños registrados se reportan “piel de cocodrilo, baches superficiales y profundos, además de bordes de pavimento quebrados”, lo que genera inadecuadas e inseguras condiciones de transitabilidad. Esto afecta directamente la continuidad del servicio de transporte terrestre en la zona.

Ante esta situación, Provías Nacional ejecutará las intervenciones necesarias “con la finalidad de que, en el más breve plazo, se supere la restricción del Servicio de Transporte Terrestre” en dicho tramo.

La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y recuperar la operatividad de una vía clave para la conectividad en Junín.