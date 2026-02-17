Un joven padre de familia perdió la vida durante un operativo antidrogas ejecutado por agentes de la Policía Nacional en la provincia de Churcampa, región Huancavelica. El hecho ocurrió en el sector conocido como “Palta Torongana”, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas oficialmente.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Osores Peña (34), natural de Llochegua, en la provincia de Huanta. Según señalaron sus familiares y pobladores, el joven se dedicaba al servicio de transporte en la ruta Huanta–Churcampa y fue intervenido cuando trasladaba hoja de coca. Durante la intervención, uno de los efectivos habría realizado un disparo que terminó con su vida.

El hecho generó una ola de indignación en la población, que denuncia un presunto uso indebido de arma de fuego y exige una investigación imparcial. La esposa del fallecido llegó a Churcampa y, entre lágrimas, pidió justicia, verdad y transparencia, además de denunciar que no le permiten ver el cuerpo de su esposo.

Horas después, decenas de pobladores salieron a las calles para protestar y exigir sanción a los responsables y un pronunciamiento inmediato de las autoridades. La situación se tornó tensa cuando la Policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Se reportaron personas afectadas durante los enfrentamientos.

Los manifestantes también expresaron su intención de tomar la comisaría y quemar el patrullero que participó en el operativo; sin embargo, fueron dispersados por la Policía Nacional, que utilizó bombas lacrimógenas para controlar la situación.