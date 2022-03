El sacerdote Mariano Hermida García presentará su segundo libro en la región Huancavelica, el cual se llama “Pasión por la vida en un mundo revuelto”.

¿Cuéntenos sobre este libro?

Gracias a Dios tengo la oportunidad de escribir este nuevo libro, no tiene nada que ver con el primero, este tiene temas de fondo, que se gestaron durante más de seis años, de hecho al inicio no esperé escribir ni un libro, a raíz de una invitación que me hicieron para escribir en Correo Huancavelica, por el editor, Oskar Natteri, hay durante más de seis años escribí la columna “Surco Abierto”, el libro recoge muchos artículos sobre diferentes temas, que son candentes e importantes para la vida.

¿En qué pensaba usted al escribir los artículos?

De acuerdo a las noticias que se iban presentando en el momento, yo iba viendo y había que tratar el tema de la vida, de la familia, salieron diez capítulos, entre ellos vida, matrimonio y familia, adolescencia y sexualidad, anticoncepción, dignidad de la mujer, homosexualidad y LGTB, persecución a los cristianos, realidad nacional, paganismo y testigos de la fe. El 2017 tuvimos las luchas para dejar en claro bien qué era la ideología de género, que es una cosa mala que destruye a los hijos.

Hay personas, algunas vinculadas a ONGs, que piden que la iglesia no se meta en estos temas, ¿Qué les diría?

Yo hablo como ciudadano y puedo hacerlo perfectamente, ¿no arguyen ellos siempre a la libertad de opinión y expresión?, yo como ciudadano peruano que soy puedo hablar perfectamente de estos temas, hay temas que no son netamente religiosos, por ejemplo, la vida humana es sagrada de por sí, y el aborto, la iglesia debe pronunciarse, la iglesia somos los bautizados, yo como bautizado, me meto. Muchos de los que promueven están bautizados y van en contra de lo que su bautismo y humanidad dictamina. No tratamos el tema del aborto, matrimonio, vida humana como cosas religiosas, simplemente, es algo de ley natural, si decimos que el aborto el aborto es abominable, es que es verdad.

¿Por qué dice que el aborto es abominable?

Es destruir a un ser humano, que tiene las cinco íes, es decir, el niño es indefenso, inofensivo, inocente, impotente y es irrepetible; esto es por ser humano, en el libro también digo que cómo un político, gobernante, autoridad, que defiende y promueve el aborto no tendría derecho a estar en ese cargo, porque va contra ese tipo de humanidad.

¿Cuál es el mensaje que quiere dar con el libro?

El libro se llama “Pasión por la vida en un mundo revuelto”, está la pasión de Cristo, de los mártires, la pasión de las mujeres a las que les obligan a hacer el aborto, está la pasión de los abortados, de los mártires que son los niños abortados en el seno materno. El segundo sentido que quiero dar es, “pasión por la vida”, es apasionarse por la vida que recibimos de nuestros padres, apasionarnos por este don tan maravilloso y defenderlo; cuando uno pone pasión en el fútbol marca goles, anima a su equipo, cuando uno está apasionado lucha, se esfuerza por los medios lícitos para que las cosas salgan adelante, defender la vida, el gran valor que ni una persona tiene derecho de quitar.