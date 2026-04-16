Pobladores enardecidos de la localidad de Carhuapata, en la provincia huancavelicana de Tayacaja, hicieron pasear vestido de mujer a un fiscal a quien exigían a voz en cuello que acelere en la resolución de un caso concerniente a hechos irregulares ocurridos con exadministradores de la comunidad campesina.

Según las redes sociales, mientras el fiscal provincial hablaba ante la muchedumbre, una mujeres aprovecharon ponerle una lliclla, una pollera y un chaleco con los que le obligaron a caminar por las calles de Lircay.

Previamente, el letrado explicaba que el caso en cuestión se está ventilando en la Corte de Justicia, cuando de pronto fue forzado a vestir con las prendas andinas.

Los dirigente comunales señalaron que ya llevan cinco años con el caso y no encuentran resultados, por eso es que se vieron obligados a tomar dicha decisión.

La denuncia es por falsificación de firmas, pérdida de los libros de actas, falta de rendición de cuentas, entre otros. En los pasillos del Ministerio Público de Huancavelica trascendió que la acción de los comuneros fue rechazada