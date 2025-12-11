Nueve meses de prisión preventiva contra el policía Carlos Egoavil Shupingahua (31), dictó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, a cargo del juez José Ticona, como lo pidió la fiscal Lisbeth Boza de Surcubamba.

La medida fue dictada tras evaluarse los elementos del delito de homicidio calificado, con los agravantes de ferocidad y alevosía, en agravio del suboficial Luis Abimael Beltrán Díaz (35).

La defensa del imputado insistió en que el hecho sucedió por legítima defensa, asegurando que hubo un forcejeo que derivó en los disparos. La Fiscalía desestimó esta versión al demostrar que fueron tres disparos.