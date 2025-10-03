La Red de Salud de Tayacaja, hospital de Pampas y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tayacaja, recomendó la suspensión de las clases en las instituciones educativas del valle de Pampas (Pampas, Acraquia y Daniel Hernández), del 02 al 10 de octubre y utilizar plataformas virtuales para continuar con sus actividades educativas, para evitar la proliferación de la patología.

Asimismo, se ha realizado las coordinación con los representantes del Programa Nacional Cuna Más, con el personal del Hospital de Pampas y establecimientos de salud para la promoción, identificación y control de la epidemia.

Según el director de la red de salud de Tayacaja, Henry Valenzuela, esto se debe a los casos de Coxsakie en la región. Los primeros casos se reportaron al 28 de agosto. Hasta la fecha se tiene 115 casos, lo que ha encendido la alarma en el valle de Pampas.

Esta enfermedad presenta síntomas en los niños al tercer o quinto día después de haber sido contagiado o estar expuesto al virus, causando fiebre, malestar general, dolor de garganta, lesiones y erupciones en la boca, en las palmas de las manos y pies. Esta enfermedad tiene una duración aproximada de 10 días.

El C. D. Henry Valenzuela manifestó que las medidas de prevención son: el lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo, limpiar los objetos de uso común con agua y jabón, evitar el contacto con personas que presenten síntomas de resfriado y usar mascarilla.

“Si el niño tiene síntomas de resfrío, debe guardar reposo de 5 a 7 días, no asistir a su institución educativa ni a los lugares de aglomeración o eventos sociales hasta su recuperación. Ante algún síntoma de esta enfermedad acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para su evaluación y evitar la automedicación, consumir alimentos ricos en proteínas como la carne o huevo, consumir frutas ricas en vitamina C como naranjas, mandarinas, puchi puchi, entre otros alimentos”, acotó el titular de la red de salud.