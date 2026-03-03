“Sálvame prima, sálvame, estamos aquí nos asaltaron, mi papá, mi tío y tu hermanito están muertos”, gritó horrorizado Brayan, el adolescente de 16 años que sobrevivió a la emboscada en Tucuccasa, Churcampa, Huancavelica, donde 7 delincuentes armados atacaron el vehículo dejando 3 fallecidos y dos menores heridos.

El menor fue golpeado con un arma y terminó desmayado.

Su hermano de 13 años, también sobrevivió.Las víctimas fueron halladas debajo de la camioneta, lo que evidencia que buscaron protegerse del salvaje ataque de los asaltantes, que están libres para continuar con sus crímenes.les roban.

El llamado de auxilio lo escuchó su prima Marisol Sullca (20), que ahora llora e implora justicia por la muerte de su padre Antonio Sullca Huachuhuilca, su hermano Roberto Sullca Huamaní (18), conductor del vehículo y su tío Félix Sullca, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue en Huancayo para la necropsia.

La joven junto a su pareja llegaron con lo que tenían puesto, y ahora piden ayuda porque no tienen recursos para trasladar a sus familiares hasta Colcabamba, donde serán enterrados.

Tienen que hacer un viaje de 7 horas llevando los cadáveres de las 3 víctimas. Marisol está devastada y no sabe qué decirle a sus hermanos y hermanas de 8,10, 12 y 15 años que preguntan por su padre Antonio Sullca. Antonio Sullca, había acudido a trabajar en la cosecha del café en Llochegua (Huanta) hace un mes y retornaban con dinero y víveres, para que sus hijos estudien.

Los asaltantes se llevaron el dinero que tenían.La emboscada ocurrió a las 1 de la madrugada, la policía llegó hasta el lugar a las 5 de la madrugada.

El levantamiento ocurrió a las 3 de la tarde y los cuerpos fueron trasladados hasta Huancayo en un patrullero de la policía que arribó a Huancayo a las 11 de la noche.